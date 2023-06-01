Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de belirtti.

"TÜM PAYDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyleyen Yener, şöyle devam etti: "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

"TOPLAM 54 MİLYON 23 BİN KİŞİ OY KULLANDI"

İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır."

MAZBATA TESLİM EDİLECEK

Öte yandan YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edecek.