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Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

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Son dakika: YSK, cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82 oy aldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyleyen Yener, şöyle devam etti: "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu 47.82 oy aldı

İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır."

Öte yandan YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edecek.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Bilir Kişi:

Şimdi emekli hamit emice ve osmanı sıkı tutun :) ferfer i de yanınıza alın :) hatta yorum silen emrahı da alın :) tutunun sıkı tutunun :)

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ferfer:

yüce Türk milleti oyunu birlikten yeni Türkiye yüzyılından yana kullandı reisle yola devam dedi artık önümüzde kimse duramaz 2023te biten lozan anlaşmasıyla petrol doğalgazı nasıl heryerden çıkarmaya başladıysak önümüzdeki 5 yıldada bu ülkeyi medeniyetler üstüne taşıyacak reis Allah seni başımızdan eksik etmesin

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ilhan:

kk görevinin başında 13. cumhurbaşkanı olduğunu sanıyor, 20 yıldır seçim kazandığını sanıyor, partiye verilen yalan eğitimini yanlış anlamış, seçime kadar kazandığını söyleyecekti, seçimden sonra değil

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