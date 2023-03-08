Son Dakika! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak, başvurular bugün itibarıyla başlıyor

Son dakika! ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurularsa bugün başlıyor.

TAKVİM BELİRLENDİ

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

DEPREMZEDELERDEN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.

BAŞVURULAR 23 MART'A KADAR SÜRECEK

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

YKS takviminin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.