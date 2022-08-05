Son Dakika: Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarları inceleniyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 1 yıldan bu yana çalışan binlerce kişi, geçtiğimiz pazar günü sınava girerek ter döktü. Sınavın ardından diğer oturumlar için beklemeye geçilirken, sosyal medyada yayılan bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Yediklim Yayınevi'nin kitapçığındaki 20 sorunun 20'sinin de KPSS sınavında sorulması tepkilere neden oldu.

YEDİİKLİM ÖĞRENCİLERİNİN CEVAP ANAHTARLARI İNCELENECEK

Tepkilerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında KPSS iptal edildi. Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeye aldığı konuyla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Kurul, Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarlarını incelemeye aldırdı.

DDK BAŞKANI YUNUS ARINCI: ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı da bugün süreçle ilgili yeni bir açıklama gerçekleştirdi. Resmi kaynaklardan elde edilmeden ortaya atılan bilgilere itibar edilmemesini isteyen Arıncı, "Bazı mecralarda kurumumuz kaynak gösterilerek asılsız haberler paylaşılıyor. Bu haberlerle KPSS ile ilgili soruşturma sürecini bulandırmaya çalışıyorlar, asılsız haberlere itibar etmeyin. Süreçle ilgili en şeffaf bilgileri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAYINEVİ, İDDİALARI REDDETTİ

Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik de dün kameralar karşısına geçerek, kendi üzerlerine atılan suçlamaları ÖSYM'ye yöneltti. Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.