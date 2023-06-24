Son Dakika! Wagner lideri Prigojin'den Putin'e rest: Beni hain ilan ederek hata yaptı

Son dakika! Ülkesine karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin, kendisini vatan haini ilan eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e rest çekti. Prigojin, "Beni hain ilan ederek hata yaptı. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil" dedi.

Rusya'nın paralı ordusu Wagner ile ordu arasında ipler koptu. Wagner ordu tarafından kamplarının vurulduğunu öne sürdükten sonra Ukrayna topraklarından Rusya'ya geçtiğini duyurdu. Rostov kentini kuşatan Wagner lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından "vatan haini" ilan edildi. Putin'in açıklamaları sonrasında resti çeken Wagner lideri Prigojin ise "Beni hain ilan ederek hata yaptı. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

"BİZ VATANSEVERİZ"

Putin'in yanıldığını söyleyen Prigojin, "Vatana ihanet hususunda Devlet Başkanı Putin tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz." dedi.

AĞIR SİLAHLARI VAR

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

"ŞOYGU BURAYA GELECEK"

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaşan Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı. Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

"CEPHEDEKİ DURUM BİZİM YÜZÜMÜZDEN BOZULMADI"

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti: "Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."