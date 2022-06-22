Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis
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Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verildi, yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise tüm suçlamalardan beraat etti.
Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİAnkara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar, mağdur Ç.B. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, Hasan Bilgili'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer 2 sanığa da tüm suçlardan beraat verilmesini talep etti.Mütalaaya karşı savunmasını yapan Hasan Bilgili, mağdura yönelik cinsel saldırı suçunu işlemediğini, olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Bilgili'ye, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından; sanık Hüseyin Durmaz hakkında ise 'delilleri yok etmek' suçlamalarından beraat kararı verildi. Heyet, kararla birlikte sanık Bilgili'nin tutuklanmasına da hükmetti.