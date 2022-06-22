Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis

ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verildi, yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.