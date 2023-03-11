Son Dakika: İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Fırtına ve dolu yağışı etkili oluyor

Son dakika: Uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul'da fırtına ve dolu yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ni lodos fırtınasına karşı uyarmıştı. Rüzgarın; bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da güney (lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da deniz ulaşımını olumsuz etkileyen fırtına bir anda şiddetini artırdı.

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