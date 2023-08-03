Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor

Son dakika: CHP'nin Akbelen'de yaşananları görüşülmesi için Meclis Başkanlığı'na dilekçe sunmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Muhalefetin Akbelen'de yaşananlara ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nun 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

ÇAĞRI MUHALEFETTEN GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen DEVA, DP, SAADET ve Gelecek Partisi milletvekilleri, Akbelen'deki ağaç kesimini gündeme almak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

8 AĞUSTOS'TA MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

CHP, AKBELEN ORMANI'YLA İLGİLİ DİLEKÇE VERMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gün içinde yapılan açıklamada, "Akbelen'de yaşananları görüşmek üzere TBMM'yi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Olağanüstü toplantı dilekçemizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" denilmişti.

25 TEMMUZ'DA DA ZAM GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞLARDI

Çalışmalarına yaz arası veren Meclis, CHP'nin çağrısı üzerin 25 Temmuz Salı günü de ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.