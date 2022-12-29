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Son Dakika! TSK iddiası infial yaratmıştı! TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi

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Son Dakika! TSK iddiası infial yaratmıştı! TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi

Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iddiası infial yaratan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi. Duruşması ise 11 Ocak'a ertelendi.

Tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "kimyasal silah kullandığını" iddia eden ve 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi.

Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Güncel

Şebnem Korur Fincancı Güncel Haberler Son Dakika

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