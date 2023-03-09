Son Dakika! Tarım Bakanlığı'ndan şap hastalığına karşı önlem! Hastalık görülen 8 işletme karantinaya alındı

Son dakika! Tarım Bakanlığı SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Metinde, şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

NUMUNELER GÖNDERİLDİ

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.

"ŞAP HASTALIĞINI TAŞIYAN İLK VAKA TESPİT EDİLDİ"

Enstitümüzce, bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, İl Müdürlüklerimizin yanı sıra tüm paydaşlar konuyla ilgili uyarılmıştır. Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir.

8 İŞLETMEDE KARANTİNA DAHİL TÜM TEDBİRLER ALINDI

Hâlihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir.

"HAYVAN HAREKETLERİ, AŞILAMA KAMPANYASI SÜRESİNCE DURDURULDU"

Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur.

SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir."

Öte yandan Erzurum'da Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle kapatıldı. Diğer illere yapılacak olan hayvan sevkiyatları da virüs nedeniyle durduruldu.