Son dakika! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına bir tepki daha: Sokağa düşmüş Allah kurtarsın

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Bakan Soylu, "Amacı gündem değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı. Her gün yalanlarıyla Türkiye'yi karartmaya çalışıyor. Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içerisinde. Sokağa düşmüş Allah kurtarsın" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yayınladığı ve Türkiye'de uyuşturucu salgını olduğunu iddia ettiği videosu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Togg gibi başarılarından rahatsız olduğu için gündem değiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

"HER GÜN YENİ BİR YALANLA TÜRKİYE'Yİ KARATMAYA ÇALIŞIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun her gün Türkiye'yi yeni bir yalanla karartmaya çalıştığını belirterek, "Anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır. Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içerisinde. Sokağa düşmüş Allah kurtarsın. Meclis'te çıktı, bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı" dedi.

"YALOVA'DA MAHKEME BASTILAR, HAKİMİ TEHDİT ETTİLER"

Bakan Süleyman Soylu, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi. Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediye terörist.

"BİR İSTİHBARAT OYUNUNA DÜŞMEKTEDİR"

Birçok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler, acaba kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır, bu yakışmaz. Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yan yana olduğu dergiler dünyada yayınlandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kalmadı. Ana muhalefet partisi lideri bu istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek yapmaktadır. Problemi olumlu giden gündemi nasıl akamete uğratırım? 1 lirasını ifade et ya Allah rızası için.

"BUGÜN UYUŞTURUCUDAN HAPİSTE OLAN KİŞİ SAYISI 110 BİN"

Türkiye'nin uyuşturucusunu dörtte üçü sınırlarından girdiği Ağrı, Van ve Hakkari'de yakalıyor. 2016 tarihinde Türkiye'de uyuşturucu satıcılığından içeride yatan kişi sayısı 35-36 bindi, bu sayı bugün 110 bin. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik. Sadece bu kadar mı? Başka bir şey daha yapıyoruz. 3 yıl önce başladığımız; her ilçeyi 32 kriterle derecelendiriyoruz. Bunu tamamen 32 kriterin sonuçlarıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Sadece bu değil.

Bütün bunlarla birlikte bizden en çok meselelerden biri zorunlu tedaviydi. Türkiye'de bu konuda hem arzla mücadelede hem aynı zamanda taleple mücadelede hem rehabilitasyonda Türkiye tarihinin en önemli dönemini yaşamaktadır.

"OKULLARIN ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATAN VAR MI?"

Bak bakalım okulların önünde uyuşturucu satan var mı? Biz tüm satanlar ve içenlerle anket yaparız yakaladığımızda. Bütün bunlarla ilgili değerlendiririz ve buna göre politikalar ortaya koyarız. Bugün en iyi narkotik polisi anne diye bir projemiz var. Bu annelere ulaşmamız çocukların uyuşturucuya başladığını nasıl anlarlar, onları daha fazla bilgilendirmek için sağlıyoruz."