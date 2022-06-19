Son Dakika | Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada biri bebek 4 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
M.B. (29) yönetimindeki 61 BT 919 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Alacahan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.V. (43), S.U. (28) ve T.U. (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel