Son Dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı

Son dakika: MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ardından Savunma Sanayii Başkanlığına da yeni bir isim atandı. Prof Dr. İsmail Demir'in yerine ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Haluk Görgün getirildi.