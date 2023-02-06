Son Dakika! Şanlıurfa Valisi Ayhan: Depremde 17 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız yaralı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği şehirlerden biri de Şanlıurfa oldu. Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Depremde 17 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız yaralı" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

VALİ AYHAN: 17 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Şanlıurfa olurken, acı haberi canlı yayında Vali Salih Ayhan verdi. Ayhan, "Depremde 17 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız yaralı" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan son açıklamada ise "İlimizde yaşanan depremde AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin sebep olduğu hasarla ilgili çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.