Son Dakika: Şanlıurfa'dan bir acı haber daha! Hain saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu

Son dakika: Dün Şanlıurfa Birecik'teki hudut karakoluna PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda yaralanan askerlerden Enes Gazi Özdemir'in de şehit olduğunu duyurdu.

Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden dün sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

YARALI ASKERİMİZ DE ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise yaralı askerlerimizden birinin daha şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan hain saldırının ardından TSK bölgede operasyon başlattı. Terör yuvalarının darmadağın edildiği operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.