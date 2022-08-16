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Son Dakika! 1 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrasında başlatılan operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Son dakika! Şanlıurfa Birecik'te bir hudut karakoluna PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na bugün teröristlerce yapılan saldırı sonucunda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürerken yapılan açıklamada "Birecik/Şanlıurfa hududunda 16 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

Son Dakika! Şanlıurfa'da 1 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrasında başlatılan operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Başsağlığı mesajında ise"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Osman Tokgonul:

İlla şehit verip öyle mi harekete geçilecek . Vurun kardeşim , vurun ... Hani bir gece ansızın gelebilirdik ? Ne oldu , yollara toprak mı dökmüşler (?) Ne Amerika nede Rusya dan icazet almayın , vurun Allah aşkına vurun . Yeter ya .

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HALİS ER:

acilen askeri hastane kurulmalı, savaş vakalarını devlet hastaneleri tam olarak uzman olmadıklarından başarılı olamayabilirler. bir 7,65 yarası ile makineli tüfek yarası aynı mı?

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oguz:

13 leş dediginiz benim mehmedimin bir tırnagı bile etmez

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