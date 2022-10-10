Son Dakika! Saldırıların dozunu artıran Rusya: Putin ve Erdoğan, Astana'da Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir

Son dakika! Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş en ateşli günlerinden birini yaşıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev bombardıman altına alınırken Kremlin'den gidişata yönelik bir açıklama geldi. Sözcü Peskov, "Putin ve Erdoğan bu hafta Astana'da, Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir" dedi.

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı, son günlerde oldukça şiddetli sürüyor. Ukrayna Rusya için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü bombalarken Putin'in intikamı ise acı oldu. Rus güçleri sabah erken saatlerden beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalıyor. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken saldırılarda şimdiye kadar 8 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.

"TÜRKİYE'NİN MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Dünyanın gözü yeniden bölgeye çevrilmişken Kremlin'den dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmelerine arabulucuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Peskov açıklamasında, bu hafta Kazakistan'daki güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini belirtti. Peskov "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ GELİŞMELER BAŞKOMUTANA BİLDİRİLİYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki saldırılara yönelik açıklamada "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA DA MÜZAKERE YAPMIŞLARDI

Savaşın başlamasından sonra Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki ülkenin lideriyle de sık sık görüşmüş ve barışın sağlanması için arabuluculuk etmişti. Hatta iki ülkenin üst düzey isimlerden oluşan heyetleri geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir araya gelmişti.