Son dakika! Reyhanlı saldırısı sanığı Gezer: İlk hedef Kocatepe Camii'ydi

REYHANLI saldırısının sanığı Memed Gezer, El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem'in Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini aktardı. Saldırının planlanma ve gerçekleştirilmesini anlatan Gezer, Ankara Kocatepe Camii veya Konya'nın hedef alındığı, uzak olduğu için patlamanın Hatay Reyhanlı'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in talimat aldığını söylediği Memed Gezer, uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandığı ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Gezer, 'kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Temmuz'da tutuklandı. Memed Gezer'in, Türkiye'ye getirildikten sonra emniyete verdiği 30 sayfalık ifadeye ulaşıldı.

Gezer, Reyhanlı terör saldırısının planlamasının bütün aşamalarını ve bu süreçte kimlerin yer aldığını bütün detaylarıyla Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla yetkililere ilettiğini öne sürerek, patlamanın sorumlusu olmadığını, suçsuz olduğunu söyledi.