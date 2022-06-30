Son Dakika: Putin: Rusya, stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa hazır

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi. Bölgede kayıplar her geçen gün artarken Rusya'dan geri adım olarak yorumlanabilecek bir çıkış geldi.

St. Petersburg'daki bir forumda konuşan Putin, "Rusya stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa hazır" sözlerinin yanı sıra Ukrayna'yı "insanlığa karşı suçlar" ile suçladı.

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