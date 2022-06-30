Son Dakika: Putin: Rusya, stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa hazır - Haberler

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Son Dakika: Putin: Rusya, stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa hazır

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya lideri Putin son açıklamasıyla dikkat çekti. Putin, Moskova'nın stratejik istikrar ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi. Bölgede kayıplar her geçen gün artarken Rusya'dan geri adım olarak yorumlanabilecek bir çıkış geldi.

St. Petersburg'daki bir forumda konuşan Putin, "Rusya stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa hazır" sözlerinin yanı sıra Ukrayna'yı "insanlığa karşı suçlar" ile suçladı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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