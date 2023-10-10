Son Dakika: Putin'den İsrail-Filistin çatışması hakkında ilk yorum

Son dakika: Rusya lideri Putin 4 gündür süren İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Olanlar ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlık örneği" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

Dünya, Hamas'ın operasyonuyla başlayıp İsrail'in savaş ilanına kadar giden kanlı süreci endişeyle izlerken, bir yorum da Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Suçu ABD'ye atan Putin, "Olanlar ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlık örneği" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in sert karşılık vermesiyle bölge kanlı çatışmalara sahne olmaya devam ederken; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak Filistinli grup Hamas'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Tel Aviv'e desteklerini dile getirdi. Ülkeler bir bir taraflarını seçerken, Rusya lideri Putin de süreçle ilgili ilk yorumunu yaptı.

"ABD, ORTADOĞU'DAKİ DÜZENLEMELERİ TEKELİNE ALMAYA ÇALIŞTI"

Putin, "İsrail- Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği. ABD, Ortadoğu'daki düzenlemeleri tekeline almaya çalıştı" dedi. Putin ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

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