Son Dakika: Putin çok kızacak! Finlandiya'dan sonra İsveç de NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı - Haberler

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Son Dakika: Putin çok kızacak! Finlandiya'dan sonra İsveç de NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: Finlandiya'dan sonra NATO'ya katılım için bir kritik açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi. Finlandiya'nın NATO'ya girmesini Rusya'ya tehdit olarak gören Putin'in ise bu gelişmeye ne diyeceği merak konusu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün yaptıkları ortak açıklamada ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Dünyada yankı uyandıran açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

KREMLİN, FİNLANDİYA'YA RESTİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i uyaran Rusya'dan ise jet hızında bir açıklama gelmişti. Daha önce Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirten Kremlin, bu kez de "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" açıklamasını yapmıştı.

İSVEÇ DE NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu gelişme sonrası İsveç'ten de ortalığı daha da hareketlendirecek hamle geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Finlandiya, İsveç, Nato, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Kıvanç Koçak:

Ülkeler Putin'in isteklerine göre hareket edecek değil! Bütün ülkelerle aynı anda savaşmaya gücü yetmez.

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Pan River:

NATO üyesi olan herhangi bir ülke onay vermediği sürece isveç NATO'ya nasıl girecek onay vermeyecek ülkede Türkiye'dir

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