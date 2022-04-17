Son Dakika: MİT'ten bir nokta atış daha! PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği son operasyonda ise 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösteren Mehmet Aydın, etkisiz hale getirildi.

MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

AFRİN'DE SÖZDE CEPHE SORUMLUSUYDU

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

HATAY'DA KÖYLÜLERİ ALIKOYMUŞ

2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.