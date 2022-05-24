Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber! Şehit sayısı 5'e yükseldi - Haberler

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Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber! Şehit sayısı 5'e yükseldi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Bican Kapılay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde yaşanan çatışmada 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, beş kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, P.Uzm.Çvş. Onur Doğan, P.Uzm.Çvş. Hüseyin Cankaya, P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay ve P.Söz.Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Karadan ve havadan operasyonlara devam ediliyor."

Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 5'e yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 5'e yükseldi

Bölgede karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 5'e yükseldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Şehit, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

Sehitlerimizin ruhu sad olsun Allah ailelerine sabir versin bir kibris gazisi olarak cok üzülüyorum hudutlarimizin disindaki bu belalari basimiza kim actiysa kim sebep olduysa kim göz yumuyorsa eminim ahirette bu sehitlerimizin 10 parmagi yakalarinda olacaktir ama ahirete gitmeden öncede insAllah bu dünyada hesabini verirler.

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