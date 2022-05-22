Turuncu listeye bir çizik daha! &quot;Mirza&quot; kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turuncu listeye bir çizik daha! "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede yer alan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğu duyuruldu.

MSB: 12 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Turuncu listeye bir çizik daha! 'Mirza' kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü

Turuncu listeye bir çizik daha! 'Mirza' kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Sadık:

Yorum yok niye, pkk lı ölünce tık yok, ille domatesmi pahalanması lazım.

Cevap Yaz 0 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title