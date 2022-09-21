Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber! 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, iki asker de yaralandı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde devam eden operasyonlardan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Bakanlığın açıklamasında "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.