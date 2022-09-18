Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi

Son dakika! MİT'in Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirdi.

Türk askerinin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3? daha eksildi" ifadelerini kullandı.

SİHA'LAR İLE VURULDULAR

Bu açıklamanın ardından bir başarılı operasyon haberi de Suriye'den geldi. MİT, Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi.