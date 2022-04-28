Son Dakika! Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltı alındı

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen teröristlere karşı operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYON DÜN GECE GERÇEKLEŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

6 TERÖRİST YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.