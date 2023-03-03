Son Dakika! Meral Akşener'den canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı: Milletimiz sizi göreve çağırıyor

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında 6'lı Masa'daki 5 parti liderinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nda mutabık kaldıklarını ve bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı. Akşener, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kritik kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir." dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı.

"BİZ EKREM İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN GÖRÜŞÜMÜZÜ BEYAN ETTİK"

6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminde mutabık kaldığını belirten Akşener, "Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik. Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir." dedi.

"YENİ ASRI GÖZ GÖRE GÖRE HİÇ ETMEYECEĞİZ"

Akşener şöyle devam etti: "Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Önce millet önce memleket demekten vazgeçmedik. Vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Olmadı, olamadı. Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız. Yeni asrı göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla biz demeye devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."

NE OLDU?

6'lı masanın liderleri dün ilk defa cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ortak aday ve geçiş süreci konusunda uzlaşı sağladıklarını söyleyen liderler, adaylarını 6 Mart'ta kamuoyu ile paylaşacaklarını ilan etti. Toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gece saatlerinde genel merkeze giderek kurmaylarıyla bir araya gelirken, 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı ise bugüne alındı. Akşener, öğle saatlerinde Genel İdare Kurulu'nu topladı.