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Marmara'daki şiddetli yağışın ardından 3 ilden 466 su baskını ihbarı yapıldı

Marmara'daki şiddetli yağışın ardından 3 ilden 466 su baskını ihbarı yapıldı

Son dakika haberler: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun yağış nedeniyle Bursa ilinin Mudanya ilçesinden 260, İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden 161, Yalova'dan ise 45 su baskını ihbarı alındığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yoğun yağış nedeniyle Bursa ilinin Mudanya ilçesinden 260, İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden 161, Yalova'dan ise 45 su baskını ihbarı alındığını bildirdi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre yoğun yağış nedeniyle Bursa'nın Mudanya ilçesinden 260 evden su baskını ihbarı alındı. Bölgede itfaiye, AFAD, NAK, AKUT, BAKUT ekiplerinin vidanjör, kepçe, bot ve motopomp desteği ile çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden şiddetli yağmur sebebiyle 161 su baskını ihbarı alındı, itfaiye ekipleri baskınlara gerekli müdahaleleri yaptı.
Beykoz ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalanlar olabileceği ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yalova ili ve ilçelerindeki aşırı yağışlar sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 8 trafik kazası, 1 trafo yangını, 1 asansörde mahsur kalma, 1 motosiklet kazası ihbarı alındı.
İhbarların yapıldığı üç ilde de can kaybı yaşanmadı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

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