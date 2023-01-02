Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Güncel Haberler

Son dakika! Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza ile ilgili adli tahkikat başlattı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis aracı, sabah saatlerinde Midyat- Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

6 KİŞİ CAN VERDİ

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

BAŞSAVCILIK ADLİ TAHKİKAT BAŞLATTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili olarak " Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır." açıklamasında bulundu.

Kazadan ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ömerli Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

Gideceğimiz yere 10 dk. geç varalım ama sağlam gidelim.. lütfen Trafik kurallarına uyalım.. hız felakettir.

Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title