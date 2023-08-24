Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Deprem saat 08.35'te meydana gelirken; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk açıklamasında "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yansımadı" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

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