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Son Dakika: Malatya'da 5.6 şiddetinde yeni deprem! 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

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Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir" denildi. AFAD Başkanı Sezer yaptığı açıklamada "Bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yeni bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, bugün saat 12.04'te merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.AFAD Başkanı Sezer yaşanan depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklanırken sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası ilk yaptığı açıklamada, "5-6 bina yıkıldığı bilgisi geldi. Baba ve kızı enkaz altında bulunuyor. Boşaltılan ağır hasarlı binaya eşya almak için girmişler tüm uyarılarımıza rağmen." dedi.

Son Dakika! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya dahil 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanıyor. Bölgede binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, bunların yanı sıra ise Hatay, Bingöl, Sivas, Niğde ve Konya'da farklı şiddette depremler meydana geldi. Son olarak bu sabaha karşı da Adıyaman, 5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Son Dakika! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Duztas :

çevre şehircilik misafir odaları bir olan her katta tablası bir dökülü kirişleri birbirine bağlı a bloga hafif b bloga ağır hasar demiş boşaltın demiş yani mühendisliğin ne aşamada oldugununu bu örnekle vereyi dedim.blok çöktümü a bloguda götürecek insanlar oturuyor şu an

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sade vatandaş:

bu artçı sarsıntılarda dökülen betona Allah rahmet eylesin burnunun duğrusuna gidip bu ortamda bunu yapanlar resmen cinayete teşebbüs ediyorlar insanları yine depremde altında kalacağı tabutlar inşa ediyorlar

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