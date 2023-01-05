Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sonuç verdi! Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenski ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sonuç verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e barış çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN ATEŞKES KARARI

Erdoğan'ın diplomasi trafiği kısa sürede sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu belirtildi. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.

İNSANİ YARDIM VE TAHIL KORİDORU ELE ALINDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama gelmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE, ARABULUCULUK GÖREVİNE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

DİPLOMATİK KATKI VURGUSU

Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi."