Son Dakika: KPSS'de yeni takvim belli oldu: İlk sınav 18 Eylül'de, 2. oturum ise 24-25 Eylül'de yapılacak

Son dakika: Bazı soruların bir yayınevinin denemesinde çıkması sonucu iptal edilen 2022 KPSS sınavında yeni takvim belli oldu. Buna göre; ilk oturum olan Genel Yetenek sınavları 18 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise 24-25 Eylül'de yapılacak.

31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kpss'de yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemesinde yer alan sorularla aynı çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sınav iptal edilmiş ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU: İLK SINAV 18 EYLÜL'DE

İptal edilen 2022 KPSS sınavında yeni takvim belli oldu. Buna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

SINAVI İPTAL EDİLENLERDEN ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2022 KPSS'yle ilgili olarak "Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.