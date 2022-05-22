Son Dakika: Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü! 3 gün üst üste binin altında kalırsa toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak - Haberler

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Son Dakika: Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü! 3 gün üst üste binin altında kalırsa toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulanan maske zorunluğunun kaldırılması için vaka sayılarının 1000'in altında düşmesi bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sevindiren haberi sosyal medya hesabından verdi. Koca, yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5 oldu. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 22 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 19 oldu.

Vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle birlikte gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Bakan Koca sevindiren haberi "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi" sözleri ile duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü! İki gün daha devam ederse maske zorunluluğu kalkacak

22 Mayıs koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

Son Dakika: Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü! İki gün daha devam ederse maske zorunluluğu kalkacak22 Mayıs koronavirüs tablosu

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Korona, Güncel, Haberler

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