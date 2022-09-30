Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Son Dakika | Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklandı. Anne N.K. ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla H.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay

Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine getirilen N.K. muayene sırasında henüz bilinmeyen nedenle doktorla tartışmış, anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetmişti.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alınmıştı.

Darp raporu alan doktor ve sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi olmuştu.???????

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Devlet Hastanesi Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title