Son Dakika! KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etmişti. Bu gelişmenin ardından KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona ermişti.

YENİ HÜKÜMET KURULDU

Bugünse KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

İŞTE KABİNE YER ALAN İSİMLER

Kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunan Sucuoğlu, ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sucuoğlu, sunduğu isimlerin Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandığını kaydetti ve daha sonra KKTC'nin 39. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu. Kabinedeki isimler şöyle;

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."

HÜKÜMET, 21 ŞUBAT'TA KURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.

SİYASİ KRİZ YAŞANMIŞTI

Son dönemlerde; Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun'un görüş ayrılıkları yaşaması ve karşı karşıya gelmesi sonucunda, KKTC'de siyasi kriz yaşanmıştı.

KABİNEDEKİ TEK DEĞİŞİKLİK SUNAT ATUN OLDU

Kabinedeki tek değişikliğin Maliye Bakanlığı'nda olması dikkat çekti. Maliye Bakanı Sunat Atun görevden alındı, yerine Olgun Amcaoğlu getirildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan'la anlaşamadığı belirtilen Atun'un istifasına onay vermemişti ancak Atun'un yerine Amcaoğlu'nun geldiği listeyi onayladı.

FAİZ SUCUOĞLU KİMDİR?

Faiz Sucuoğlu, 27 Ağustos 1961'de Baf'ta doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitiren Sucuoğlu, daha sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Sucuoğlu, İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yaparak, bir süre bu hastanede görev yaptı.

Faiz Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde de UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sucuoğlu, 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı ve bu görevi 9 Aralık 2020'de sona erdi. Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021'de kurulan UBP-DP hükümetinde Başbakanlık görevini yürüttü.