Son Dakika | Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

Son Dakika | Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

Son dakika haberi: KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı.

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 3 minibüs içinde 86 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu olmak üzere yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakaladı.Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığını belirlediği 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 7 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Güncel

Lüleburgaz Hisarcık Suriye Göçmen Güncel Haberler Son Dakika

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