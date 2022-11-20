Son Dakika! Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün gece saatlerinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevziler ateş altına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kılıç Harekatıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Operasyonun amacı sınır bölgesinden ülkemize gelen saldırıları önlemektir" denildi.

BUGÜN KİLİS SINIRINA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

TSK'nın operasyonunun ardından teröristler de bugün Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Roketli saldırının ardından bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından da saldırıya misliyle karşılık verildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında.