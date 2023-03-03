Son Dakika: Kılıçdaroğlu, iki dakikalık video yayınlayarak Akşener'e yanıt verdi: Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki dakikalık video yayımladı. Videoda zehir zemberek ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Akşener'i hedef alarak, "Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde olan 6'lı Masa'da kriz patlak verdi. Son toplantının ardından kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde anlaştığını, kendisinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Akşener resti çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Millet İttifakı cephesinde gelişmeler peş peşe yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir video geldi. Twitter hesabından paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu, isim vermeden Meral Akşener'i çok sert ifadelerle hedef aldı.

"BU YOLA ÇIKARKEN HEP HALİL İBRAHİM SOFRASI'NDAN BAHSETTİK"

6'lı Masa'da "Erdoğan dilinin" olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim, yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin tüm renklerini birleştire birleştire, kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi; amaç, aynı zamanda yeni ve güzel Türkiye oluşturmaktı.

"İTTİFAKIMIZIN DİĞER ORTAKLARI MEDYAYA ÇIKIP HAKARETLER ETMİYOR"

Bu sofraya 'o oturmasın, bu oturmasın' diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. 'Erdoğan gitsin, ama Erdoğanizm gelsin' bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim.İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim.

"ÜLKEYİ SİYASAL OPERASYONLARLA YÖNETMEYE TALİP OLMAYACAĞIZ"

Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

"BU SOFRADA ERDOĞAN DİLİNİN YERİNİN OLMAMASI GEREKİRDİ"

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır.

"BİZ SORUMLU DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmalıyız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine, tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım, herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu softaya davetli olacak.

"HALKIMIZ KAYGILANMASIN"

Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz, emin olun yeneceğiz!"