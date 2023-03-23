Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

DAKİKALAR SONRA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU

5.3 şiddetindeki depremin arından saat 12.23'te yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

SABAH SAATLERİNDE 4.3'LÜK BİR DEPREM DAHA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Sabah saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez ve çevre ilçelerden de hissedilmişti.