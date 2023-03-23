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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

5.3 şiddetindeki depremin arından saat 12.23'te yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

Sabah saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez ve çevre ilçelerden de hissedilmişti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bilim adamları artçı depremlerin oldoğu süreçte betonerme yapı inşaatının tehlikeli olduğunu söylüyor betonarme yapı inşa etmek cinayettir konut sorunu prefabrik yapılar inşaa edilerek çözülmeli veren oyunu size bundanda verebilir yeterki millete başını sokacak yer yapın ama betonarme olmasın

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