Son Dakika: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 104'e yükseldi

Son dakika: 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde acı tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurdu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi. Büyük yıkımın yaşandığı 11 ilde hasarlı binalarda tehlike sürüyor. Bölgedeki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan aktardı.

Kabine toplantısı sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçılar sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

KULLANILAMAZ HALE GELEN BİNA SAYISI 230 BİN

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Deprem bölgesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Evi hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlarımız da artçılar ve yaşadıklarının kaygısıyla evlerine giremiyor. Bölgedeki 800 bin kişi ise bölgeden ayrılarak köylerinde kalıyor.

"AMACIMIZ 2 AYA KADAR 100 BİN KONTEYNER KURMAK"

Konteyner kentlerin kurulumuna hız verdik. Konteyner kentleri yoluyla, alt yapısıyla kuruyoruz. Bu da haliyle biraz zaman alıyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Barınma sorunu yanında şehirlerimizin ticari faaliyetlerini ayağa kaldırmaya önem veriyoruz. Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Yıkılan ve kullanılamaz iş yerleri için de mobil çözümler üretiyoruz. 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz."