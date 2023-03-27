Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor.
Afad, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.35'te yaşanan depremin yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Öte yandan deprem nedeniyle Kahramanmaraşlılar kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi.