Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.