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Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Afad, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.35'te yaşanan depremin yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan deprem nedeniyle Kahramanmaraşlılar kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Göksun AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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