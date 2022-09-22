Taksim'de toplanan kadınlar, Masha Amini'nin ölümünü saçlarını keserek protesto etti

İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini'nin şüpheli biçimde yaşamını yitirmesine karşı tüm dünyada protestolar devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 10'A ÇIKTI

Amini'nin komaya girerek hayatını kaybetmesinin ardından İran genelinde başlayan protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda İran'ın Meşhed kentinde gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi Muhammed Resul Doostmuhammedi hayatını kaybederken, Tebriz kentinde de yine gönüllü Milis Teşkilatı'na (Besic) mensup Hüseyin Ocagi'nin de protestocular tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan bir diğer haberde ise, Gazvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazvin kentinde dün gece de devam eden protestolarda 2'si gösterici toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TAKSİM'DE TOPLANTILAR

İran ve birçok ülkede olduğu gibi yaşanan acı olay İstanbul'da da protesto edildi. Taksim'de toplanan kadınlar, Amini'nin ölümünü ve yaşananları kınamak için saçlarını kesti. Kadınlar adına yapılan açıklamada, "Üniversiteli kadınlar olarak saçlarımızı keserek tüm dünyaya yayılan isyanı büyütüyoruz" denildi.