Son Dakika: Yolsuzluk operasyonu kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı - Haberler

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Son Dakika: Yolsuzluk operasyonu kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.

RÜŞVET İDDİASI VAR

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

Son Dakika: Yolsuzluk operasyonu kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına gözaltına alındı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Menderes İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Tranko Buskas:

Bu ülkede zerre adalete inancım yok. Yandaş belediye olsaydı böyle olmazdı. Yandaş olmayanı yargılamak çok kolay. Adalet kalmadı ülkede

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