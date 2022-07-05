Son Dakika: Yolsuzluk operasyonu kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.
RÜŞVET İDDİASI VAR
Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.