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Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var

Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var

Güncel Haberler

Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi. Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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