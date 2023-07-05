Son Dakika: İstek şarkı yüzünden öldürülen Onur Şener cinayetinde 2 sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Ankara'daki bir mekanda istek şarkı üzerine çıkan kavgada öldürülen müzisyen Onur Şener'in karar duruşması Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih S., tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

DURUŞMAYA SİYASİLER DE KATILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022 tarihinde bir istek şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de izledi.

"ONUR ŞENER BİZE KÜFRETTİ"

Mahkeme Heyeti Başkanı, bir önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatarak sanıklara son savunmaları için söz verdi. Tutuksuz sanık Gözde Gündüz, olay gecesi iki defa Şener'in fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığını, maktulün kendisine ve arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdü. Şener'in iki elini açarak üzerine geldiğini iddia eden Gündüz, "Onur Şener bize karşı küfretti, aşağıladı, beni itekledi. Ben kendisini durdurmaya çalıştım ama ayıramadım. Eşim ayırmaya çalıştı, şiddet gördü. Eşim düştükten sonra ben de düştüm, kalktık sonra eşimin yanına gidip onunla ilgilendim." diye konuştu.

"TANIK OLACAKKEN SANIK OLDUM"

Gözde Gündüz, 9 aydır olayın aydınlanması için hukuk mücadelesi sürdürdüklerini belirterek, eşi ve kendisi hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Tutuksuz sanık Jale Erberk de Şener'in Ali Gündüz'ü tuttuğunu, Semih Soyalp'i de yolun ortasına fırlattığını, o sırada kendisinin de şoka girip bağırdığını söyledi. Erberk, olayla ilgisinin bulunmadığını, tanık olacakken sanık olduğunu savundu.

"ONUR'LA GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİK"

Tutuklu sanık Semih Soyalp, esas hakkındaki savunmasına Şener'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Soyalp, olay anında kavgayı ayırmak için ne yapabileceğine dair cezaevinde çok düşündüğünü belirterek, şunları anlattı: "Onur Şener'in gelip İlker'e saldıracağını, İlker'in de gelip bardakla vuracağını ben öngöremedim. O anda bile içeriye girmeye çalıştım. Onur'a kötü bir şey yapmayı düşünmedim, bardak gelmesin diye araya elimi koydum, elim yaralandı. Benim Onur'a onun da bana yönelik müdahalesi olmadı. Göz göze bile gelmedik. İlker'i gördüm. İlker üzerine atladı. Olay bitti, 112'yi aradım. Elimden geleni yaptım. Ne yazık ki böyle kötü bir şey olması beni çok üzüyor. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Suçum, günahım yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum."

"SAHNENİN ÖNÜNDE 3 KÜFÜRLÜ LAF VAR"

Tutuklu sanık İlker Karakaş da olayın ardından çok düşündüğünü, yaşananları çok yönlü değerlendirdiğini ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu. Karakaş, olay anına ilişkin şunları anlattı: "Onur'un yaptığı 'erkekler dışarı çıksın' anonsundan habersizdim. Sahne önüne geldim, şarkı söyledim. O bana küfretti. Onur'un daha sahnenin önünde neden küfür ettiğini anlamadım. Aslında çok basit bir konu. Anons yapılmış da biz çıkmamışız. Sahnenin önünde 3 küfürlü laf var. Laf arasında 'erkekler dışarı çıkın' deseydi ben konuyu anlar, problemi çözerdim. 5 dakika içinde sarmaş dolaş olurduk. Onur'un problemi bilmiyorum. Ona rağmen dışarı çıktık. Onur'a yönelik pasif bir direniş göstermedim. Sahnede öfkesini gördüm.

"ONUR GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE SALDIRDI"

Benim anlamadığım, biz dışarı çıktık, sen dışarı çıkıyorsun, geri dönüp bize saldırıyorsun. Kadınlara saldırması, ben buna hala anlam veremiyorum. Onur 2 metre, gözü dönmüş şekilde üzerimize saldırıyor. Bize saldıran bir adam vardı. Böyle bir adam üstünüze saldırınca elinizde ne varsa onunla kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım. Onur'un bize saldırması hiç öngöremediğim bir şeydi."

"ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTIM"

Tutuklu sanık Ali Gündüz de kavganın kadına şiddet nedeniyle çıktığını belirterek, Şener'in kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını iddia etti. Gündüz, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı: "Onur Şener'le hiçbir temasım yok. İçkimizi alıp dışarı çıktık. İçerde 20'den fazla tanık var. Eldeki yara bir şeyi ifade etmiyor. Elimdeki kesi yere düşmemden kaynaklandı. Ben masumum. Onur Şener gelirken eşim Gözde'yi itekledi. Onur, İlker'e yumruk savurdu. İlker sonrasında bira bardağını Onur'un kafasına vurdu, üst kısmında dağıldı. Ondan sonra eşim arada kalınca eşimi arkama almaya çalıştım. İlker ile Onur arasında arbede başladı. İki tarafı da ayırmaya çalıştım. Araya girmeye çalıştım. Benim gördüğüm İlker bardağı vurdu, bardağı vurduktan sonra ikisi birbirine girdi. Semih de içindeydi. Ben o esnada eşime odaklandım. Semih bir şey yaptı diyemem, ben sadece İlker'in vurduğunu gördüm. Olayda elimde bir bardak yoktu. Onur'u tanımıyorum. Suç kaydı var, darp olayları var. Ben masumum. Bugün bunun anlaşıldığını düşünüyorum. 8 aydır cezaevindeyim. Çok mağdur edildik. Beraat ve tahliyemi istiyorum."

25'ER YIL HAPİS CEZASI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklara verilen cezada takdir indirimi uygulayarak cezalarını 25'er yıla düşürdü. Mahkeme, sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlarına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.