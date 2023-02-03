Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu için kar uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Vali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi.

"KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENMEKTEDİR"

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün5 günlük hava raporunda da İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İstanbul Valiliği'nin de doğruladığı tarihe göre mega kentte pazar akşamı etkili bir kar yağışı bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdüreceği ifade edildi.

SICAKLIKLAR -3 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.