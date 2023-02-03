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Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım

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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu için kar uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Vali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün5 günlük hava raporunda da İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İstanbul Valiliği'nin de doğruladığı tarihe göre mega kentte pazar akşamı etkili bir kar yağışı bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ali Yerlikaya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

umut:

Ekrem tatile çıksın ! (Belki bu sefer Kıbrıs'a gider)

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Onemli Degil:

Devlete Ait Ilgili Departmanlarin Bilgilendirilmesi Daha Oncelikli Konu Olmali..Gerci Standartlar Belirlenmedigi Icin, Ilgililer de Siyasi Partililerin Elemanlari Oldugu Icin Vatandasa Dikkat Etmek Dusuyor Hep..

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Ibrahim Ozturk:

Tüh bee !! Keşke kar yağsaydı imamoğlu tatile gidemeyecek şimdi Tüh ki ne tüh !!!

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