Son Dakika: Şahinler Çetesi çökertildi! Suç örgütü lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinde çok önemli bir operasyonu duyurdu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı.

"UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA DA ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız! Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."