Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından adliyenin otopark çıkışında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

3 ÖLÜ, 4 YARALI

Çatışmada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silah seslerini duyan adliye polisinin destek istemesi üzerine olay yerine özel hareket polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Olay yerinde bulunan 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

SİLAHLI YARALAMAYLA İLGİLİ DURUŞMADAN ÇIKMIŞLAR

Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

İKİ TABANCA VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.