Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından adliyenin otopark çıkışında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silah seslerini duyan adliye polisinin destek istemesi üzerine olay yerine özel hareket polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Olay yerinde bulunan 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

Son Dakika: İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

Kenan Tetik:

Adalet olmayınca böyle olayların olması gayet normal

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Tutankamon Hoca:

Cok normal herkes kendi adaletini arıyor ceza verilmiyor tecabüzden 10 sene ceza almış serbest bırakılmış hak adalet olmayınca millette kendi arıyor

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Murat Şengezer:

Gidişat iyi değil. Sorumlu tabiki iktidar. Benmiyim

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