Son Dakika: Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. A.E.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Üsküdar'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı.
ATATÜRK'E YAPTIĞI SAYGISIZLIK İNFİAL YARATTI
Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.